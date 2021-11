Julian Assange va pouvoir épouser Stella Moris

«Bonne nouvelle: le gouvernement britannique a reculé 24 heures avant l'échéance. Julian et moi avons la permission de nous marier à la prison de Belmarsh», a tweeté l'avocate sud-africaine, qui a eu deux enfants avec Julian Assange quand il était réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres.

Good news: UK government has backed down 24h before the deadline.



Julian and I now have permission to marry in Belmarsh prison.



I am relieved but still angry that legal action was necessary to put a stop to the illegal interference with our basic right to marry.#Assange pic.twitter.com/pevOrfsPzd