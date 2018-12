Xavier Bettel, comme bon nombre de ses homologues au sein de l'UE, trouve le temps long et aimerait que la Grande-Bretagne clarifie sa position sur l'accord de Brexit. «Il est temps de savoir ce que Londres veut exactement», a indiqué jeudi soir, à Bruxelles, le Premier ministre luxembourgeois, à l'issue du premier jour d'un sommet lors duquel Theresa May tente d'arracher des dirigeants européens des «assurances» sur l'accord de Brexit susceptibles de satisfaire le Parlement britannique. «Nous n'avons pas beaucoup progressé aujourd'hui (NDLR: jeudi)», a regretté Xavier Bettel.

Le Premier ministre luxembourgeois a averti son homologue britannique que la patience des dirigeants européens avait des limites: «Nous n'allons pas multiplier indéfiniment les sommets, a-t-il déclaré. Nous devons maintenant connaître la position de Londres pour nous décider».

Lors de la soirée de jeudi, Theresa May a annoncé son intention de trouver une majorité parlementaire favorable à l'accord de Brexit. Elle a demandé aux partenaires européens des assurances concernant la clause particulièrement controversée de l'Irlande du Nord. Selon les milieux gouvernementaux britanniques, la Première ministre n'a pour l'instant fourni aucune proposition de texte concrète.

