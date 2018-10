Une vaste opération antidrogues à Barcelone

Plus de 800 policiers espagnols ont arrêté lundi cinquante-cinq suspects dans des appartements squattés par des trafiquants de drogue au cœur de Barcelone, dans des quartiers devenus dangereux pour les habitants comme pour les touristes. Huit cent cinquante policiers, appuyés par un hélicoptère, ont été mobilisés pour mener une quarantaine de perquisitions dans des logements vides utilisés pour vendre ou consommer de l'héroïne et de la cocaïne. Au terme de l'opération d'une ampleur inhabituelle, 55 personnes ont été arrêtées, ont annoncé les Mossos d'Esquadra, la police régionale catalane.

Au lever du jour, de nombreuses rues des quartiers du Barri Gotic et du Raval, dans le centre de la métropole catalane, ont été bloquées par des camions de police, des policiers armés et encagoulés montaient la garde pendant que leurs collègues interrogeaient les suspects. Les policiers sont sortis des immeubles les bras chargés de cartons, sous les yeux des voisins et des touristes qui les prenaient en photo. Pour Olga Ferrer, commerçante dans le quartier du Raval, les policiers devraient intervenir «chaque mois, car le quartier est vraiment dégradé». «On voit des choses qu'on ne voyait plus depuis les années 80» quand l'héroïne était très facilement accessible, a-t-elle poursuivi. «Des seringues dans la rue, des gens en train de se droguer, totalement défoncés, des vols, des menaces à l'arme blanche».

Les résidents des quartiers du Raval et du Barri Gothic se plaignent depuis des années de l'utilisation par les narcotrafiquants d'appartements inoccupés, devenus propriétés des banques et des fonds d'investissement après la crise immobilière de 2008. Selon les habitants, la multiplication de ces squats, baptisés «narcopisos» (appartements de narcos), a engendré une hausse des vols à l'encontre des touristes et des commerces, attribués à des bandes organisées ou à des drogués en manque, ainsi que de la violence. Le mois dernier, une vidéo montrant un jeune homme menaçant un autre, tombé à terre, avec une imposante machette, dans une rue du quartier du Raval, avait fait les manchettes des journaux. Manuel Valls, ancien Premier ministre français et candidat à la mairie de Barcelone, a fait de la lutte contre la criminalité son cheval de bataille.

