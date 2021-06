«Sa fille l’a vue tomber. C’est juste affreux»

Woman dies in cliff fall at Durdle Door https://t.co/JAFidHRiRm — BBC News (UK) (@BBCNews) June 14, 2021

Un drame est survenu lundi sur un littoral du Dorset pris d’assaut par les baigneurs. Une femme qui se trouvait sur la célèbre arche Durdle Door a voulu en redescendre en s’aventurant sur les rochers au lieu de prendre les escaliers, chemin plus long mais sécurisé. Malgré les avertissements des nombreuses personnes installées sur la plage, la quadragénaire a crié «je descends», selon la BBC. Elle a perdu l’équilibre sur une pierre instable et fait une chute de 30 mètres sous les yeux horrifiés de sa propre fille, qui se trouvait sur les escaliers.

Rapidement arrivés sur place, les secouristes et policiers n’ont rien pu faire pour la victime, une touriste britannique qui vivait à 300 kilomètres plus au nord. «Les gens sur la falaise et sur la plage lui criaient de ne pas bouger, mais elle n’a pas écouté et a continué. Les pierres se détachaient sous ses pieds et elle a chuté. La fille de la femme l’a vue tomber. C’est juste affreux», confie une témoin au Sun. En état de choc, la jeune femme âgée d’une vingtaine d’années a été prise en charge sur la plage. «Elle avait l’air traumatisée», ajoute la baigneuse.

«J’ai assisté au drame dans son entier et je n’arrive pas à me sortir l’image de sa chute de ma tête», témoigne une autre personne qui profitait de cette chaude journée. Une porte-parole de la police du Dorset a confirmé qu’une personne avait perdu la vie à Durdle Door et qu’une enquête était en cours. Ces dernières années, le site situé sur la Jurassic Coast est devenu très populaire auprès des amateurs de sensations fortes, des accros au selfie ainsi que des baigneurs. Les incidents y sont légion et les interventions des secouristes nombreuses.

