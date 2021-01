Défis mortels sur TikTok: l'enquête avance

La tragédie a bouleversé l’Italie, la semaine dernière. Antonella, 10 ans, avait été retrouvée morte asphyxiée chez elle à Palerme, après avoir participé au «jeu du foulard», défi responsable de nombreux accidents chez les enfants, dont certains mortels. Le drame s’était déroulé alors que la fillette se filmait sur l’app TikTok.

On avait appris peu après qu’un garçon de 9 ans était décédé dans des circonstances analogues à Bari, note «La Repubblica».

Mère de famille et tiktokeuse

L’affaire a rebondi ce jeudi avec la mise en cause d’une influenceuse active sur TikTok. Cette mère de famille sicilienne de 48 ans est notamment l’auteure d’une vidéo où l’on voit un homme et une femme «se couvrant totalement le visage, y compris la bouche et le nez, avec du scotch, de manière à ne pas pouvoir respirer», a indiqué la police postale, chargée de l’enquête.

Selon les enquêteurs, cette séquence «extrêmement dangereuse» n’était pas la seule sur le compte, aujourd’hui fermé, de la tik­tokeuse: «Elle avait publié de nombreuses autres «vidéos-défis» lui permettant d’obtenir la popularité et l’attention de 731 000 followers.» Son influence était telle que l’un d’entre eux lui avait écrit: «Salut… Si tu me dis bonjour, je jure que je me lance par la fenêtre.» La quadragénaire est désormais sous le coup d’une enquête pour «incitation au suicide».

(L'essentiel/arg/afp)