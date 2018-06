Juncker rencontrera Trump à Washington

«Je vais aller à Washington et présenter le point de vue des Européens», a confirmé Jean-Claude Juncker, à l'issue d'un sommet de l'UE à Bruxelles, alors que les relations commerciales entre Bruxelles et Washington sont très tendues depuis l'imposition par l'administration Trump de taxes sur l'acier et l'aluminium européens au début du mois de juin. «Nous devrions dédramatiser ces relations. Nous avons besoin de ces relations. Les États-Unis ont besoin de ces relations. (...) Je ne suis pas sûr que nous allons parvenir à un accord mais nous allons essayer», a promis le Luxembourgeois.

De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays fortement exportateur a le plus à craindre parmi les États membres de l'UE d'une escalade des tensions avec les États-Unis, a assuré que «nous allons essayer de tout faire de notre côté pour éviter une guerre commerciale». «C'est pour cela nous avons, pour ainsi dire, chargé Jean claude Juncker de voir quelles actions on peut avoir», a-t-elle précisé, lors d'une conférence de presse. «Je me félicite que l'Europe se soit montrée parfaitement ferme et unie face à une inacceptable attaque américaine contre son allié européen», a salué le président français, Emmanuel Macron, en référence à la mise en place par Bruxelles de droits de douane additionnels sur une série de produits typiquement américains en guise de rétorsion.

«L'Europe ne doit pas rester passive et subir des tensions commerciales dans un agenda de réformes à l'OMC que nous pousserons dans les mois qui viennent», a ajouté le président français. Il y a une semaine jour pour jour, Donald Trump avait menacé d'imposer une taxe douanière de 20% sur les voitures importées aux États-Unis de l'Union européenne, après l'entrée en vigueur de droits de douane additionnels en Europe sur des dizaines de produits américains. M. Trump avait déjà évoqué à de nombreuses reprises la possibilité d'imposer des taxes pour protéger l'industrie automobile américaine, qui viseraient notamment l'Allemagne.

(L'essentiel/afp)