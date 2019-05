Ils voulaient «exterminer» les minorités

Des néonazis suisses armés ont apparemment planifié des actes de violence contre des minorités en Suisse. Le SonntagsBlick, qui selon ses propres déclarations a infiltré secrètement le groupe, rapporte que le cercle s'est formé quelques jours après l'attaque à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Trois hommes et une femme, âgés de 35 à 46 ans, originaires des cantons de Berne et de Bâle-Ville, constituaient le noyau dur du groupe. Les membres ont exprimé des fantasmes de meurtre contre des juifs, des noirs et des musulmans allant jusqu'à vouloir «semer la terreur en Suisse» façon NSU. Le groupuscule terroriste néo-nazi, NSU («Clandestinité nationale-socialiste») est responsable de la mort de neuf migrants et d'une policière entre 2000 et 2007. Une série de meurtres racistes qui avaient choqué l'Allemagne.

«On va nettoyer la ville», «nettoyage ethnique» ou encore «on va tous les exterminer. Et dans dix ans quand on regardera en arrière on se dira qu'on a bien fait», écrivent encore les protagonistes pour ne citer que quelques bribes de cette conversation.

Au début du mois d'avril, le groupe s'est retrouvé pour s'entraîner au combat. Le 13 avril, au moins cinq membres du groupe se sont réunis à Bâle pour faire passer leurs plans de violence à la réalité.

(L'essentiel/nxp)