Emprisonnés, 5 Catalans entrent au parlement

Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull, Josep Rull et Raül Romeva ont été élus députés pour les quatre premiers et sénateur pour le dernier lors des élections du 28 avril qui ont vu le chef du gouvernement socialiste sortant, Pedro Sanchez, arriver en tête. Emprisonnés depuis plus d'un an, ils ont obtenu lundi une première permission de la Cour suprême, qui les juge depuis février pour avoir tenté de faire sécession de l'Espagne en octobre 2017, pour s'enregistrer à la Chambre des députés et au Sénat.

Et ils pourront de nouveau sortir mardi, le temps d'assister à partir de 10h à la session inaugurale où doivent être élus entre autres les présidents et les bureaux des deux assemblées. Encadrés par la police, les cinq nouveaux élus devront entre autres mardi jurer de respecter la Constitution espagnole, celle-là même qu'ils sont accusés d'avoir violée dans leur marche vers l'indépendance.

Des recours bientôt déposés

«On veut nous faire taire et nous marginaliser, et les urnes nous ont redonné voix», s'est félicité Oriol Junqueras, président du parti Gauche républicaine de Catalogne (ERC) et ancien vice-président du gouvernement régional catalan, dans une interview écrite avec l'AFP depuis sa prison. M. Junqueras est également candidat d'ERC aux européennes dimanche.

Depuis 2017, les séparatistes placent en tête de liste leurs dirigeants en détention ou exilés, comme l'ancien président régional Carles Puigdemont, pour dénoncer leur situation ou tenter de les faire libérer. Les conservateurs du Parti populaire (PP) et les libéraux de Ciudadanos ont annoncé leur intention de déposer des recours pour priver les indépendantistes de leur siège.

