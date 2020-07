L'Ocean Viking pourra débarquer les 180 migrants

Le navire humanitaire Ocean Viking a reçu dimanche l'autorisation de l'Italie pour débarquer les 180 migrants qu'il a secourus en Méditerranée à Porto Empedocle, en Sicile, a annoncé l'ONG SOS Méditerranée. «Nous avons reçu l'instruction des autorités maritimes italiennes de débarquer les rescapés à bord à Porto Empedocle. Le navire (Ocean Viking) fait route en ce moment vers ce port que nous pensons rallier d'ici demain (lundi) matin», a expliqué l'ONG à l'AFP, dont un journaliste est embarqué à bord.

Toutefois, ils vont être transférés lundi sur un autre bateau où ils seront placés en quarantaine, a indiqué dimanche à l'AFP le ministère italien de l'Intérieur. «Ils sont autorisés à être transférés à bord du Moby Zaza», un ferry amarré dans le port sicilien de Porto Empedocle, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Dino Martirano, précisant que les migrants devraient observer une quatorzaine.

Tentatives de suicide

Les 180 migrants, parmi lesquels des Pakistanais, des Nord-Africains, des Erythréens et des Nigérians, ont été secourus par le navire de SOS Méditerranée lors de quatre opérations distinctes, les 25 et 30 juin. 25 d'entre eux sont mineurs. Après plusieurs requêtes auprès des autorités italiennes et maltaises, l'Ocean Viking n'avait jusqu'ici reçu que des réponses négatives des deux pays et la tension était brusquement montée à bord, à telle point que le navire s'était déclaré vendredi en «état d'urgence», une première.

Une petite partie des migrants menaçait l'équipage, certains se sont jetés à l'eau, d'autres ont fait des tentatives de suicide. La venue dimanche à bord d'un médecin italien leur promettant un débarquement imminent a permis le retour au calme. Les migrants ont été testés au Covid-19 et devraient être placés en quarantaine. Ils pourraient être transférés à bord d'un navire de quarantaine en attendant de regagner la terre ferme. Tandis que de nombreux migrants continuent de fuir la Libye, les bateaux humanitaires ont récemment repris leurs activités de sauvetage, en grande partie interrompues par la crise du coronavirus.

(L'essentiel/afp)