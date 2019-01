De nombreux hommages pour le maire de Gdansk

Des milliers de Polonais ont participé lundi soir à des rassemblements contre la violence organisés dans plusieurs villes après la mort du maire de Gdansk, Pawel Adamowicz, poignardé dimanche soir par un homme lors d'un événement caritatif public. Frappé plusieurs fois avec un couteau par un repris de justice dont les motivations restent peu claires, le maire de Gdansk est décédé lundi en début d'après-midi. Pawel Adamowicz, qui a dirigé la ville pendant vingt ans, avait subi une blessure grave au cœur.

Dans la soirée, des milliers de personnes se sont rassemblés en silence dans le centre historique de Gdansk pour rendre hommage à Pawel Adamowicz et protester contre la violence. «Cher Pawel, je veux te promettre que pour toi, pour nous, nous défenderons notre Gdansk, notre Pologne et notre Europe contre la haine et le mépris. Nous te le promettons. Adieu Pawel», a déclaré à la foule Donald Tusk, président du Conseil européen, arrivé sur place dans la soirée pour rendre hommage à son ami et ancien allié politique. «Tu as toujours été là où il fallait montrer un visage bon et courageux et s'opposer au mal», a encore déclaré l'ancien Premier ministre libéral polonais, lui-même originaire de cette ville.

Des rassemblements semblables ont eu lieu dans plusieurs villes polonaises, dont les plus grands à Varsovie, Cracovie, Poznan et Wroclaw. Le président Andrzej Duda, en rendant hommage à Adamowicz, «un grand homme politique», a annoncé que le jour de ses obsèques serait proclamé journée de deuil national. Les habitants de Gdansk ne cachaient pas leur tristesse. «C'est un choc qu'une chose pareille puisse arriver à Gdansk. C'est de la violence, une chose qu'on n'a pas eue en Pologne jusque là», a réagi Maciej Szczepanski, un employé de bureau de 45 ans. «C'est la faute à la situation politique, c'est surtout le parti au pouvoir (NDLR: le parti conservateur Droit et Justice) qui verse de l'huile sur le feu».

(L'essentiel/afp)