Matteo Salvini a été renvoyé devant la justice

Le Sénat italien a renvoyé mercredi, en justice, Matteo Salvini, le chef de l'extrême droite, accusé de séquestration de personnes pour avoir bloqué un bateau de migrants au large de la Sicile quand il était ministre de l'Intérieur. Le résultat du vote sera annoncé officiellement à 19h, mais le tableau électronique, indiquant pendant quelques secondes le résultat du scrutin, a permis d'établir clairement son renvoi en justice, confirmé par tous les médias italiens.

Dans son intervention avant le vote, M. Salvini a «revendiqué» son action en tant que ministre. «Je n'irai pas dans cette salle de tribunal pour me défendre, j'irai pour revendiquer avec orgueil ce que j'ai fait», a-t-il lancé, réitérant que c'était son «devoir» de défendre les frontières du pays quand il était ministre de l'Intérieur. Il a mêlé ironie envers ses adversaires et invoqué ses enfants, comme il le fait souvent. «Mes deux enfants ont le droit de savoir que, si leur papa était souvent loin de la maison, ce n'était pas pour séquestrer des personnes mais pour défendre les frontières et la sécurité du pays».

Un tribunal de Catane accuse Matteo Salvini «d'abus de pouvoir et de séquestration de personnes» pour avoir bloqué l'été dernier durant plusieurs jours 116 migrants à bord d'un navire des garde-côtes italiens, le Gregoretti. En cas de procès, il encourrait 15 ans de réclusion. Le 25 juillet 2019, jour où plus de 110 personnes avaient disparu dans un naufrage au large de la Libye, le navire militaire Gregoretti avait pris à son bord 140 migrants, partis des côtes libyennes quelques jours auparavant sur deux embarcations et secourus par des garde-côtes italiens. Des migrants avaient pu être évacués, mais 116 autres étaient restés sur le navire, près d'une semaine, faute d'autorisation de débarquer de M. Salvini.

(L'essentiel/afp)