Une dispute d'enfants se termine en pugilat

Une aire de jeu d'un restaurant de Lottstetten (Allemagne), près de la frontière suisse, a été le théâtre d'une bagarre générale, indique la police de Freiburg. Tout a commencé samedi soir par une dispute entre plusieurs enfants. Deux ados auraient insulté une fillette de 10 ans. Puis, les parents s'en sont mêlés et ça a dégénéré, à tel point qu'entre 10 et 20 personnes se sont battues et que six d'entre elles ont été blessées.

Les protagonistes en sont venus aux mains d'abord dehors, puis dans le restaurant, qui a été saccagé. Selon un communiqué de la police de Freiburg, les dommages commis à l'établissement n'ont pas encore pu être estimés.

Les polices allemande et suisse sont intervenues massivement. Selon des témoins, les personnes qui se sont battues étaient venues à Lottstetten à bord de voitures arborant des plaques suisses mais également allemandes. On ne sait pas s'il y a eu des arrestations.

(L'essentiel/som/jbm)