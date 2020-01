Les bébés pandas du zoo de Berlin sont de sortie

Les deux bébés pandas du Zoo de Berlin ont effectué mercredi, devant les médias, une répétition générale de leur présentation au public, attendue jeudi, et pour laquelle la direction de l'établissement attend un pic de visiteurs.

Meng Xiang (Rêve désiré) et Meng Yuan (Rêve réalisé), deux petits mâles, sont nés le 31 août au zoo, après une insémination artificielle. Surnommés «Pit» et «Paule» par leurs soigneurs, les deux mammifères se sont lancés à la découverte de leur enclos fermé par une vitrine de verre avec leur mère, devant les objectifs des photographes et les caméras de télévision.

À partir de jeudi, les visiteurs du zoo pourront également jouir du «spectacle» des deux animaux. La direction de l'établissement, qui se prépare à un afflux de visiteurs, a décidé d'ouvrir davantage de caisses à l'entrée et d'embaucher du personnel de sécurité pour gérer un éventuel encombrement dans l'enclos qui leur est réservé dans le zoo.

Trésors nationaux

Avec leurs parents Meng Meng (Petit rêve) et le mâle Jiao Qing (Petit trésor), hébergés dans la capitale allemande depuis juin 2017, ils sont les seuls animaux de cette espèce visibles aujourd'hui en Allemagne. L'emménagement à Berlin des deux pandas géants, considérés comme des trésors nationaux en Chine, avait constitué un nouvel épisode de la «diplomatie des pandas» instaurée par Pékin pour entretenir de bonnes relations avec ses partenaires.

Le zoo berlinois paie environ un million de dollars, soit 909 347 euros, par an à la Chine pour les animaux adultes, une somme qui, selon Pékin, est réinvestie dans des projets de protection des espèces menacées. Les petits nés à l'étranger partent en général en Chine après trois ou quatre ans, une fois sevrés. Le Zoo de Berlin a investi plus de 9 millions d'euros pour aménager une «Maison des pandas».

READY FOR THE WORLD: A pair of 5-month old panda cubs born at Germany’s Zoo Berlin will be making their first public outing this week, officials say. https://t.co/EosRhoYZg3 pic.twitter.com/1KYHhPSeTP