Un ministre s'en va après le meurtre d'un journaliste

«Je démissionne du poste de ministre de l'Intérieur et du poste de vice-Premier ministre», a déclaré M. Kalinak, au cours d'une conférence de presse. Sa décision pourrait permettre au gouvernement de coalition de Robert Fico de survivre. «Je crois que par ce geste je contribuerai à la stabilisation de la situation en Slovaquie», a-t-il ajouté. «Mon principal objectif est d'éclaircir le double meurtre. Nous devons savoir pourquoi et qui a fait cela».

Jan Kuciak, tué par balles avec sa fiancée, avait enquêté sur la corruption et des liens présumés entre des hommes politiques slovaques et des hommes d'affaires italiens soupçonnés d'être liés à la mafia calabraise, la «Ndrangheta». La crise politique qui a suivi son assassinat a conduit l'un des partis de la coalition au pouvoir, Most-Hid, à envisager sa sortie du gouvernement au cas où M. Kalinak refuserait de démissionner.

40 000 personnes réunies à Bratislava

La direction de Most-Hid doit se réunir lundi en début d'après-midi pour décider si le départ du ministre lui permet de continuer à faire partie de la coalition gouvernementale. M. Kalinak a dit qu'il présenterait officiellement sa démission lorsqu'il aurait terminé ses activités en cours, sans donner de date précise.

Vendredi soir, plusieurs dizaines de milliers de Slovaques ont manifesté dans tout le pays pour protester contre la corruption et réclamer la démission du Premier ministre, Robert Fico, et celle de son ministre de l'Intérieur. À Bratislava, 40 000 personnes se sont rassemblées, selon le quotidien SME, ce qui constituerait le plus grand rassemblement populaire dans ce pays depuis la Révolution de velours qui a scellé la chute du communisme en Tchécoslovaquie en 1989.

(L'essentiel/afp)