Les propriétaires de voitures de luxe ciblés

Le parquet bulgare a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur l'origine des fonds des propriétaires des 435 voitures de grand luxe du pays, le plus pauvre de l'Union européenne, dont Sofia assume actuellement la présidence tournante. «Le but est de vérifier l'origine de l'argent utilisé pour acheter ces véhicules, notamment s'il provient d'une fraude fiscale ou d'un blanchiment d'argent», a déclaré à la presse la porte-parole du parquet général, Roumyana Arnaudova.

La Bulgarie, où le revenu moyen dépasse à peine les 500 euros par mois, pour un salaire minimum fixé à 230 euros, compte 435 voitures de grand luxe de type Maybach, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce et Ferrari, a-t-elle détaillé. Le prix de tels véhicules dépasse les 20 000 euros pièce et peut dépasser le million, selon les modèles.

Lacunes dans la lutte contre la corruption

«Il est tout à fait possible pour les propriétaires de prouver que l'origine de l'argent est légale», a souligné Mme Arnaudova, non sans relever que le prix de ces voitures est «extrêmement élevé». Sont également visés par l'enquête les 365 particuliers ayant acquis récemment des propriétés immobilières d'une valeur supérieures à 250 000 euros, dont 120 à plus de 400 000, des sommes considérables pour le pays, a-t-il été précisé.

Etat le plus défavorisé de l'UE, la Bulgarie fait l'objet, depuis son adhésion en 2007, d'un suivi spécial de la Commission européenne qui lui reproche ses lacunes dans la lutte contre la corruption et contre le crime organisé, comme en Roumanie.

