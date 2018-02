17 Hells Angels ont été arrêtés après un meurtre

Ces arrestations sont intervenues notamment à Barcelone, la ville voisine de Sabadell et dans d'autres villes de Catalogne (nord-est), où une série de perquisitions ont eu lieu au petit matin, ont indiqué les Mossos d'Esquadra, la police régionale catalane. «Plusieurs des personnes arrêtées sont impliquées dans un assassinat en 2017 à Sabadell et aussi pour trafic de drogue», a déclaré à l'AFP un porte-parole des Mossos d'Esquadra, sans fournir plus de précisions.

Selon le quotidien barcelonais La Vanguardia, l'homme assassiné appartenait à une bande de motards rivale des Hells Angels. Tabassé à coups de batte de baseball en septembre 2017, il avait succombé à ses blessures trois mois plus tard. Contacté par l'AFP, le «chapitre» espagnol des Hells Angels n'a pas réagi officiellement.

Connus pour leurs motos Harley Davidson et leurs tenues de cuir, les Hells Angels ont été fondés aux États-Unis en 1948 et comptent des branches, ou «chapitres», dans 56 pays.

