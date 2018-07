Lutte acharnée contre les flammes en Suède

Trente sapeurs-sauveteurs des Unités d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile (UIISC) ont atterri peu après minuit à Stockholm. Ils devraient être rejoints lundi par 30 pompiers du sud de la France. Leur mission: s'assurer que les feux sous contrôle ne repartent pas. «Travailler des lisières actives, peu actives ou isolées, traiter la surface, gratter le terrain. C'est une lutte de longue haleine», a indiqué le chef du détachement, Stéphane Nisslé, à l'aéroport international de la capitale suédoise.

«Nous pourrions rencontrer des zones de tourbes, des strates d'humus très conséquentes et dans lesquelles le feu a tendance à couver», a-t-il ajouté. L'Agence suédoise de la protection civile comptabilisait dimanche une cinquantaine de foyers actifs, dont une vingtaine dans l'extrême nord du pays. Les feux les plus violents se situent dans les provinces de Gävleborg, Dalécarlie, Jämtland et Västernorrland, embrasant quelque 250 km2 de forêt.

Sous-équipée pour ce genre d'interventions, la Suède a sollicité l'aide de ses voisins en activant le Mécanisme européen de protection civile. L'Italie, l'Allemagne, la Norvège et la Pologne en plus de la France ont répondu à l'appel en envoyant hommes et matériels. Stockholm a également contacté l'Otan via son Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophe.

(L'essentiel/afp)