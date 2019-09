Une opération de grande ampleur contre Navalny

Fouilles dans tout le pays, saisies de matériel et comptes gelés: la police russe a procédé jeudi à une opération de grande envergure contre les collaborateurs de l'opposant Alexeï Navalny, impliqué cet été dans un vaste mouvement de contestation électorale. «C'est la plus grande opération policière dans l'histoire de la Russie moderne», a soutenu M. Navalny dans un message sur son blog. Elle a, selon lui, été déclenchée par la déroute du pouvoir dimanche à l'élection du Parlement de Moscou.

Le militant anticorruption de 43 ans, dont l'organisation est visée depuis août par une enquête pour blanchiment d'argent, a déclaré que plus de 200 perquisitions avaient eu lieu dans au moins 41 villes où travaillent ses équipes. «Poutine est fâché et tape du pied», a-t-il encore dit, cette fois sur YouTube. Leonid Volkov, le bras droit de l'opposant, a précisé que l'opération avait visé «les appartements des coordinateurs et les bureaux, mais aussi les domiciles des collaborateurs et des bénévoles actifs».

La police est notamment intervenue dans les villes de Nijni Novgorod, Vladivostok, Kazan, Novossibirsk et Saint-Pétersbourg ainsi que dans l'enclave de Kaliningrad. «Peut-on soutenir un tel pouvoir? Ceux qui se comportent d'une telle façon pour quelques sièges de députés perdus?», a déclaré M. Navalny sur Twitter. La semaine dernière, les locaux et le studio d'enregistrement de l'équipe de l'opposant avaient déjà été visés par une perquisition à Moscou. Pour les enquêteurs, ces perquisitions sont liées à une enquête sur le blanchiment supposé d'un milliard de roubles (près de 14 millions d'euros), qui a débuté en août, au plus fort des manifestations à Moscou.

(L'essentiel/afp)