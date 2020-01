Sebastian Kurz de retour au pouvoir en Autriche

Le conservateur Sebastian Kurz a été investi, mardi, pour un second mandat à la tête du gouvernement autrichien aux côtés d'écologistes novices. Le chancelier, les dix ministres ÖVP et les quatre ministres écologistes ont prêté serment à 11h, lors d'une cérémonie devant le chef de l’État, Alexander Van der Bellen, un ancien chef des Verts. «Exotique», «improbable»: la presse ne manque pas d'adjectifs pour qualifier cette coalition inédite. «Il est possible de protéger le climat et les frontières», estime Sebastian Kurz, tenant d'une ligne dure sur l'immigration. Il redevient à 33 ans le plus jeune dirigeant élu de la planète et vante déjà sa nouvelle alliance comme un modèle pour l'Europe.

Féminisé, rajeuni et verdi, le nouveau cabinet autrichien doit ramener la stabilité après une crise politique retentissante au printemps dernier, qui a conduit à la fin prématurée du premier mandat de M. Kurz, après 18 mois d'alliance avec les nationalistes du FPÖ, entre décembre 2017 et mai 2019. La plupart des ministres sont trentenaires et quadragénaires; les femmes sont en majorité, à neuf pour huit hommes, en comptant le chancelier.

Un «super portefeuille» de l'environnement est occupé par une ancienne militante écologiste. Les Verts envoient une élue ouvertement lesbienne gérer la culture, et une avocate d'origine bosnienne, arrivée en Autriche comme réfugiée dans son enfance, a été choisie pour la Justice. Il revient à la nouvelle équipe de convaincre qu'économie et écologie font bon ménage, que le libéralisme sociétal des Verts est compatible avec les discours de fermeté de Sebastian Kurz sur l'immigration, l'intégration et l'islam. Les Verts, qui entrent pour la première fois au gouvernement, avaient âprement critiqué la politique menée sous le premier mandat de M. Kurz avec le FPÖ.

(L'essentiel/afp)