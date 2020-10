Quand le ministre de la Santé viole les règles

En poste depuis septembre, Roman Prymula a également ignoré l'obligation de porter un masque en montant dans sa voiture avec chauffeur, rapporte le quotidien Blesk. Son comportement lui a valu un déluge de reproches sur les réseaux sociaux de la part de l'opposition et même au sein du gouvernement de coalition.

«Les règles doivent être valables pour tout le monde, sans exception» et «il ne peut pas rester comme ministre de la Santé», a réagi le ministre de l'Intérieur, Jan Hamacek, qui dirige le comité de crise gouvernemental sur la pandémie, dans un communiqué cité par l'agence CTK.

HELE, NECHTE MĚ KURVA BEJT, JÁ SI MŮŽU CHODIT KAM CHCI, MRDÁM NĚJAKÝ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ, PROSTĚ @JardaEfko POZVAL NA JÍDLO, NIC VÍC V TOM NEHLEDEJTE! VÁS BY TO TAKY MRDALO, KDYBYSTE BYLI 24/7 VE SNĚMOVNĚ BEZ TOČENÉHO PIVA! @vratamynar , jak jsi se z toho dostal? Potřebuju help. pic.twitter.com/tdf0R5YVL3

Les deux ministres sont issus de formations politiques différentes. L'épidémie de coronavirus a fait 1 845 morts pour 223 000 cas depuis mars, ce qui fait de la République tchèque le pays de l'Union européenne le plus touché par rapport à sa population. Cet été, le Premier ministre Andrej Babis avait lui aussi été critiqué pour être allé en vacances en Crète, alors qu'il avait instamment demandé à ses compatriotes de ne pas quitter le pays.

Health Minister Roman Prymula and MP Jaroslav Faltynek were seen leaving a restaurant on Thursday night that was supposed to be closed due to government epidemiological restrictions.https://t.co/AHfu9RZIb7 pic.twitter.com/W93Vbt5h7z