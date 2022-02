Avions en difficulté et toit de l'O2 Arena arraché

Des centaines de vols, trains et ferries ont été annulés dans tout le nord-ouest de l'Europe face aux vents d'une force extrême provoqués par Eunice, qui déferle sur l'Europe moins de 48 heures après la tempête Dudley, dont le bilan sur le continent est d'au moins cinq morts. Un homme de 60 ans a été tué vendredi par la chute d'un arbre dans le sud-est de l'Irlande, a signalé la police.

Une rafale de 196 km/h a été enregistrée sur l'île de Wight, du jamais vu en Angleterre, tandis que d'autres ont été mesurées à plus de 110 km/h dans les terres, y compris à l'aéroport de Londres Heathrow.

La tempête #Eunice bat son plein sur l'Angleterre avec une rafale exceptionnelle à 196 km/h au phare de Needles, très exposé sur l'île de Wight. pic.twitter.com/GqoYHKPTWk — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 18, 2022

Erm…I’m supposed to be getting a ferry to the island tonight! RT @metoffice: The Needles on the Isle of Wight recorded a wind gust of 122 mph this morning



This is provisionally the highest gust ever recorded in England#StormEunice ⚠️ pic.twitter.com/9M34AI3Wds — John Owen-Jones (@johnowenjones) February 18, 2022

Des millions de Britanniques ont été appelés à rester chez eux par le service météorologique britannique, qui a émis un niveau d'alerte rouge - le plus élevé - sur le sud-ouest de l'Angleterre, le sud du pays de Galles, mais aussi pour le sud-est dont Londres. Les rues de la capitale, pour la première fois à ce niveau d'alerte depuis la mise en place de ce système en 2011, étaient inhabituellement calmes, tandis qu'une partie de la toile couvrant l'O2 Arena, où se déroulent concerts et compétitions sportives, s'est déchirée sous les rafales de vent.

More and more of the Dome is being shredded pic.twitter.com/EUgyH2ryvK — Ben Hubbard (@BJFHubbard) February 18, 2022

Plus de 70 000 foyers étaient privés d'électricité à la mi-journée dans le sud-ouest de l'Angleterre, selon l'opérateur du réseau. De nombreuses écoles sont restées fermées et une réunion interministérielle de crise était prévue pour dans l'après-midi. Le trafic des ferries trans-Manche était interrompu et plus de 400 vols ont été annulés dans les aéroports britanniques, selon la société spécialisée Cirium.

Un avion effectuant la liaison Bordeaux-Londres a dû faire demi-tour après avoir tenté à deux reprises d'atterrir à l'aéroport de Gatwick, tandis qu'un A380 de la compagnie Qatar Airways a réussi à se poser à Heathrow à sa troisième tentative, devant quelque 230 000 internautes rivés sur la chaîne YouTube en direct Big Jet TV.

A @qatarairways Airbus A380, the biggest commercial airline in the world, attempts landing two at Heathrow during Storm Eunice. Amazing footage from Big Jet TV livestream.



Route: QR3 from Doha to London https://t.co/CY3qX3dosghttps://t.co/NaaYHKOqCE pic.twitter.com/3zuwrxjgm2 — Alistair Hamill (@lcgeography) February 18, 2022

«Il y a un danger de mort au cours de ce genre de gros événement météorologique», a averti le secrétaire d'État à la Sécurité Damian Hinds sur la chaîne de télévision Sky News, soulignant que l'armée était prête à être déployée pour faire face à cette tempête qui pourrait être l'une des plus importantes des trois dernières décennies. Les fortes rafales de vent couplées aux marées hautes en cours font craindre des inondations, d'autant que des pluies abondantes sont attendues pour samedi. En Irlande, plus de 80 000 foyers étaient aussi privés d'électricité à la mi-journée, selon le réseau local ESB.

Après le Royaume-Uni, Eunice doit se diriger vers le Danemark, où les trains vont rouler au ralenti et le pont du Storebaelt, un des plus longs du monde, va très certainement devoir fermer pratiquement toute la nuit, a prévenu son exploitant.

Am Freitagabend besteht die Gefahr, dass die Storebælt-Brücke zwischen 22 Uhr und Mitternacht wegen eines Sturms gesperrt wird. ????????https://t.co/T1w0OCFhPB — NORDISCH.info ????❤️???? (@nordischinfo) February 18, 2022

En France, cette tempête provoquait déjà vendredi matin des vagues de quatre mètres de haut en Bretagne, a souligné Météo France qui a placé cinq départements en alerte orange. Des rafales ont atteint 110km/h au Cap Gris-Nez dans le Nord-Ouest et pourraient dépasser les 140 km/h localement sur le littoral dans l'après-midi.

La compagnie française des chemins de fer SNCF a annoncé des perturbations sur ses lignes régionales. Le trafic ferroviaire était également très perturbé en Belgique, où nombreuses écoles ont écourté la journée, dans le nord de l'Allemagne et aux Pays-Bas. Eunice s'abat sur le nord de l'Europe après que ce continent a déjà été frappé par des tempêtes ces derniers jours, Dudley ayant fait jeudi cinq morts en Pologne et en Allemagne.

Alors que le changement climatique renforce et multiplie de manière générale les événements extrêmes, ce n'est pas si clair pour les vents et les tempêtes (hors cyclones), dont le nombre est très variable d'une année à l'autre. Le dernier rapport des experts climat de l’ONU (Giec) paru en août estime, avec seulement un degré de certitude très faible, qu’il pourrait y avoir eu une augmentation du nombre des tempêtes dans l'hémisphère Nord depuis les années 1980.

(L'essentiel/AFP)