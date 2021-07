Condamnés dans un scandale de pédocriminalité

Quatre hommes jugés en Allemagne pour des viols répétés sur des enfants dans la maison de l’un d’eux soupçonné d’animer un réseau de pédocriminalité, ont été condamnés mardi à des peines de 10 à 14 ans de prison. La mise au jour de cette affaire aux nombreuses ramifications avait choqué le pays et contribué à un récent durcissement de la législation pénale sanctionnant les violences sexuelles sur mineurs. Le tribunal de Münster a condamné l’accusé principal, un homme de 28 ans, pour avoir violé le fils de sa partenaire, alors âgé d’une dizaine d’années, et pour l’avoir ensuite «offert» via internet à plusieurs hommes.

Parmi ces derniers, trois étaient jugés et ont écopé de condamnations allant de 10 à 12 ans de prison ferme. Ils sont accusés d’avoir participé à un week-end «d’orgie» dans la maison du suspect principal, au cours duquel au moins deux garçons ont été drogués et violés. La mère de l’homme de 28 ans est condamnée à cinq ans ferme. Propriétaire du cabanon de Munster, dans l'Ouet, où se sont produits les faits, elle n’ignorait rien de ce qui s’y déroulait. Pour les quatre hommes, les peines ont été assorties d’une mesure de sûreté préventive visant à éviter la récidive à l’issue de la détention.

500 térabytes de données

Outre les actes «profondément dérangeants», les enregistrements vidéo saisis témoignent de l’absence de scrupules des accusés, selon le tribunal. Les images donnent également l’impression que les abus sexuels font «tristement partie de la vie quotidienne» des enfants victimes, a observé le président Matthias Pheiler. Les disques durs contenant jusqu’à 500 térabytes de données, notamment vidéos et des photos, saisis chez le principal accusé, féru d’informatique, ont entraîné l’ouverture d’une vaste enquête.

Cinq autres personnes ont déjà été condamnées en lien avec cette affaire et 50 suspects ont été identifiés, dont une trentaine sont détenus. Ce scandale s’est déroulé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où d’autres affaires de réseaux pédocriminels ont défrayé la chronique récemment. Dans un camping de Lügde, entre 2008 et 2018, des centaines de viols ont été commis sur des enfants par des hommes arrêtés depuis. En octobre dernier, un homme accusé d’animer un vaste réseau depuis la ville de Bergisch Gladbach, et d’avoir lui-même abusé de sa fille à plusieurs reprises, a été condamné à douze ans de prison par un tribunal de Cologne.

