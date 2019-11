L'Allemagne refuse la livraison de deux A400M

«La Bundeswehr a décidé de ne pas accepter les deux A400M qui devaient être livrés», a-t-elle indiqué dans un communiqué. «La sécurité de nos soldats et soldates dans l'usage quotidien de l'A400M est la priorité absolue», a-t-elle ajouté. Des problèmes techniques et de développement ont plombé cet appareil militaire développé conjointement par la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne et la Turquie.

Et le Luxembourg?



En étroite collaboration avec l'armée belge, l'armée luxembourgeoise a acheté un avion A400M au prix de 197,3 millions d'euros. La livraison de cet appareil de transport militaire est prévue pour 2020 et il devrait entrer en fonction en 2021.



Sur une période de 35 ans, les frais d'exploitation, de fonctionnement et de soutien en service de l'A400M coûteront 420 millions d'euros au Luxembourg, soit une somme de 12 millions d'euros par an.

Des tests de routine ont révélé sur certains des 31 appareils déjà livrés à l'armée de l'air allemande que les 24 écrous sur chaque hélice «n'avaient pas tous le couple de serrage prévu», selon la même source. «Si ces problèmes ne sont pas identifiés et corrigés, ils peuvent causer des dommages structurels à l'hélice et à l'arbre d'hélice», a affirmé l'armée. Des inspections supplémentaires sont nécessaires, notamment sur les moteurs et leurs points d'ancrage sur les ailes.

Oftentimes there isn't a paved runway for a plane to land on. The #A400M @AirbusDefence is capable to operate successfully to & from rough strips close to the scene of #military or #humanitarian action in addition to its #strategic capability ???????? @BeAirForce ???????? @ArmyLuxembourg pic.twitter.com/aufqofoPyn — Belgian Defence (@BelgiumDefence) November 13, 2019

174 exemplaires pour huit armées de l'air

Airbus Defense and Space a indiqué être «au courant» du problème. «Ce problème, déjà communiqué à tous nos clients, requiert une inspection du couple de serrage des écrous d'interface propulseur» pour les appareils opérant certaines manœuvres de vol, affirme un porte-parole. Il ne s'agit selon lui pas d'une question critique de sécurité et «nos clients continuent d'accepter et d'utiliser l'avion», ajoute-t-il, précisant qu'Airbus travaillait avec ses partenaires à intégrer ces inspections au programme de maintenance prévu.

En juin, l'avionneur européen s'était entendu avec les sept nations clientes, dont le Luxembourg, de l'A400M sur une révision du contrat, avec entre autres un nouveau calendrier de production et de nouvelles conditions financières. Dix-sept exemplaires d'A400M ont été livrés en 2018 contre 19 en 2017. Il a été commandé au total à 174 exemplaires par huit armées de l'air. Équipé de quatre turbopropulseurs, l'A400M peut emporter une charge utile de 37 tonnes sur 3 300 kilomètres et est en cours de certification, avec beaucoup de retard, pour pouvoir larguer 80 parachutistes.

(L'essentiel/afp)