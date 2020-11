Arrêtés en Belgique après avoir prêté allégeance à l'EI

Âgés de 16 et 17 ans, les deux jeunes avaient enregistré une vidéo pour revendiquer leur appartenance à cette organisation, a précisé une source judiciaire, confirmant une information de la radio-télévision publique RTBF. Ils ont été interpellés dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dans la région d'Eupen (est), dans la partie germanophone de la Belgique.

Le parquet d'Eupen a été saisi de l'enquête et les deux suspects placés en IPPJ (institution publique de protection de la jeunesse), une structure chargée d'accueillir certains mineurs délinquants, a précisé cette source. L'organisation Etat islamique vient de revendiquer l'attaque qui a fait 4 morts lundi à Vienne.

La Belgique a déjà été la cible de l'organisation. Le 22 mars 2016, des attentats-suicides, revendiqués par l'EI, ont fait 32 morts et plus de 340 blessés à l'aéroport de Bruxelles et dans la station de métro de Maelbeek. Le 29 mai 2018, à Liège (est), un délinquant radicalisé avait tué deux policières et un étudiant. L'attaque avait été revendiquée par l'EI.

(L'essentiel/AFP)