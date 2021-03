Son faux rapt l’envoie vraiment chez les jihadistes

Ce qui devait être le moyen de gagner un gros paquet d’argent s’est transformé en cauchemar pour un entrepreneur italien. En 2016, Alessandro S. s’était laissé convaincre de mettre en scène son propre enlèvement en Syrie. Il était persuadé de pouvoir ainsi toucher des millions d’euros de rançon, qu’il partagerait avec ses «ravisseurs».

Le trentenaire était ainsi parti en «vacances» dans le sud-est de la Turquie. Il avait toutefois confié son plan à sa petite amie, lui promettant 100 000 euros pour «jouer le jeu» auprès de sa famille, des journalistes et de la police. Mais, à son arrivée à Adana, S. avait été drogué et séquestré «pour de vrai», avant d’être transféré en Syrie et vendu à un groupe jihadiste lié à Al-Qaida. Son calvaire durera trois ans, durant lesquels sa fiancée recevra quelques milliers d’euros, probablement afin qu’elle garde le silence, raconte le Corriere della Sera.

Pas un enfant de chœur

Après sa libération en 2019, S. a été rattrapé par la justice de son pays, pour des faits de vol et de recel survenus avant sa disparition. Vu son pedi­gree, les policiers n’ont pas tardé à le soupçonner de complicité dans son propre enlèvement. La justice a d’ailleurs annoncé mardi la mise en détention d’un Albanais, cerveau présumé du vrai-faux rapt, et de deux complices. Six autres individus sont sous enquête.

Ce gang aurait recruté d’autres victimes dans les bars de Brescia. Au moins un autre entrepreneur a subi le même sort que S. On ignore si Rome a dû payer une rançon pour leur libération.

(L'essentiel/arg)