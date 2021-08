Il profite du quatre-​​étoiles mais finit en prison

Alors qu’une libération conditionnelle lui avait été octroyée le 16 mars, un jeune homme de 21 ans a refait parler de lui moins de deux semaines plus tard, en Suisse. L’escroc a ciblé le Grand Hôtel Les Endroits, un quatre-étoiles supérieur de La Chaux-de-Fonds. Le jeune homme y a réservé deux nuitées pour deux personnes via le site booking.com. Mais c’est en solo qu'il est arrivé dans cet établissement situé à 1 100 m d’altitude et réputé pour son wellness. Avec son joli Polo et sa montre de luxe, il présente plutôt bien. Mais les apparences sont parfois trompeuses.

Pour commencer, il a prétendu avoir oublié son maillot de bain et en a commandé un à l’hôtel. Hormis cet épisode, le jour de son arrivée, il s’est montré relativement discret. Il a dévoilé un tout autre visage le lendemain. Il a mangé comme quatre en multipliant les repas copieux en room service avec la voracité d’un estomac revanchard. Ainsi, après avoir commandé une double vodka et une entrecôte avalée en deux temps trois mouvements, le jeune homme a répété la commande. Une autre double vodka et encore une entrecôte! De quoi flatter l’ego du cuisinier de l’hôtel, mais certainement pas les comptes de l’établissement.

«J’ai donné l’ordre à ma banque»

Mais ce client gourmand, bizarre et casanier a fini par susciter des suspicions au sein de l’établissement. Quand l’hôtel a essayé de débiter sa carte pour les prestations déjà effectuées, comme par hasard, le solde était insuffisant. C’est alors que la responsable de l’hôtel a décidé d’aller vers lui pour clarifier la situation. Probablement averti par un SMS l’informant d’une tentative de débit sur sa carte, l'homme a pris les devants dès qu’il a aperçu l’hôtelière. Avant même qu’elle n’ait pipé mot, il lui a dit: «J’ai une carte prepaid. J’ai donné l’ordre d’approvisionnement à ma banque.»

Le lendemain, sous prétexte qu’il devait urgemment aller récupérer son fils à Bienne (BE), le client s’est éclipsé en laissant «en gage» une copie d’une de ses cartes et en jurant ses grands dieux de régler la note de 1 100 francs suisses au plus vite. À ce jour, l’établissement n’a perçu ni la couleur ni l’odeur de l’argent.

Une plainte pénale a été déposée. Wassim a été sanctionné par ordonnance pénale à 15 jours de prison. Il doit également payer les frais de procédure.

(L'essentiel/apn)