Un fou du guidon se filme zigzaguant sur l’autoroute

Mi-mai, la police suisse a reçu un clip vidéo tourné par un fou du guidon. Sur les images, on voit le tableau de bord d’une moto de course en action sur l’autoroute, dépassant voiture sur voiture. Au rugissement du moteur et à l’emballement du compte-tours, on devine que le pilote roule à pleins gaz. À quelle vitesse? Impossible de le savoir, néanmoins tout laisse supposer que les limitations sont très largement dépassées.

Selon les informations des médias nationaux, la bécane serait une Yamaha R1. Le bolide affiche 1 000 cm3 pour à peine 200 kilos et quelque 200 chevaux. Un missile dont la vitesse de pointe tourne autour des 280 km/h. Mais le conducteur ne se contente pas de circuler à toute allure, il double dangereusement, allant jusqu’à se servir de la bande d’arrêt d’urgence.

Ce clip aurait été réalisé entre fin mars et début avril, soit en pleine période de confinement. Il a tourné sur un groupe WhatsApp réunissant des passionnés. Une bêtise qui pourrait coûter cher à cet adepte de la vitesse. Le clip a été transmis à la police accompagné d'un dépôt de plainte. Les enquêteurs doivent identifier le pilote, puis l’auditionner.

