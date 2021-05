Le papa a serré Eitan dans ses bras, ça l'a sauvé

Il est le seul survivant du terrible accident de téléphérique survenu dimanche à Stresa, sur les rives du lac Majeur en Italie. Le petit Eitan, 5 ans, a perdu ses parents, son petit frère et ses arrière-grands-parents dans la tragédie. Le jeune israélien lutte actuellement pour sa survie à l’hôpital Regina Margherita de Turin. Eitan a subi plusieurs fractures aux jambes et présente de sérieuses blessures à la tête, à la poitrine et à l’abdomen. Il est maintenu dans un coma artificiel, mais il n’est pas encore possible de déterminer si l’enfant a subi des lésions cérébrales.

Selon le personnel soignant, le papa d’Eitan a joué un rôle déterminant dans la survie de son fils. En effet, il semble que le corps d’Amit ait agi comme un bouclier et ait atténué la gravité des blessures du petit. «Le papa avait une corpulence robuste, peut-être que la dernière étreinte instinctive pour protéger (Eitan) de la mort l’a sauvé», estime un membre du corps médical de l’hôpital Regina Margherita, cité par TGCOM 24.

La sœur d’Amit informée via WhatsApp

La tante d’Eitan est arrivée dimanche soir à l’hôpital. Aya Biran a appris la terrible nouvelle via WhatsApp: J’ai commencé à recevoir plein de «Je suis désolé(e)», et je ne comprenais pas pourquoi», témoigne l’Israélienne qui vit dans la région de Pavie (Lombardie). Folle d’inquiétude, Aya a tenté de joindre son frère Amit, puis sa belle-sœur Tal, en vain. «Deux heures après, j’ai reçu la confirmation des carabiniers et j’ai compris que mon neveu était vivant parce que son nom ne figurait pas parmi ceux des victimes», ajoute la jeune femme.

Médecin dans une prison en Lombardie, Aya préfère ne pas se prononcer sur l’état de santé d’Eitan. «Nous ne savons pas quelle direction cela prendra. Le traumatisme subi comprend une blessure à la tête, il faut voir comment la situation va évoluer», explique-t-elle. Tout en priant pour son neveu, Aya doit faire face à un deuil impossible: «J’ai perdu mon frère, ma belle-sœur, mon autre neveu. Et avec eux les grands-parents de ma belle-sœur», souffle-t-elle. «Priez pour mon neveu», conclut-elle.

