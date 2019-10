Burger King censuré au Royaume-​​Uni

Le CSA britannique a exigé à Burger King de supprimer un de leurs tweets ironiques datant du mois de mai dernier. Il considère que le message publié incitait ses abonnés à adopter un «comportement antisocial» et violent dans un contexte politique tendu.

Pour comprendre, il faut remonter aux événements survenus en mai dernier. En pleine période de campagne électorale au Royaume-Uni, certains manifestants ont mis au point le mouvement «Lactose against intolerance» (Du lactose contre l'intolérance) qui consistait à jeter du lait sous forme de milkshake au visage de certains candidats. Carl Benjamin et Tommy Robinson, en ont fait les frais, devenant la risée des réseaux sociaux.

Just having a Banana Milk Shake with my Meal, I dont know what Tommy Robinson was moaning about it really is quite nice pic.twitter.com/OJd3hePECf

After Tommy Robinson it is now the turn Carl Benjamin to be the recipient of the milk "shake treatment". It has been described as the ultimate collision of "lactose with intolerance" pic.twitter.com/uZ9ivFapm7