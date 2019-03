Le Royaume-​​Uni entame une semaine décisive

Les députés britanniques votent à partir de mardi pour concrétiser ou reporter la sortie du Royaume-Uni de l'UE fixée au 29 mars, près de trois ans après le référendum du Brexit.

D'ici là, des discussions techniques et politiques se poursuivent à Bruxelles, où les représentants britanniques veulent obtenir de leurs homologues européens des modifications de l'accord de retrait conclu avec l'UE en novembre.

Ce texte avait été massivement rejeté par le parlement britannique le 15 janvier. Depuis, la Première ministre britannique Theresa May s'est lancée dans une bataille sur deux fronts, pour tenter d'obtenir des concessions de l'Union européenne, tout en essayant de convaincre les parlementaires de changer d'avis.

Dans cette course contre la montre, la cheffe du gouvernement s'est heurtée au refus des Européens de rouvrir les négociations. En fonction du résultat des réunions de travail tenues à Bruxelles au cours du week-end, elle pourrait s'y rendre lundi pour d'ultimes tractations.

Un nouveau vote mardi

Dans tous les cas, Mme May retournera mardi devant la Chambre des communes pour soumettre à nouveau au vote des députés l'accord de retrait. Son adoption offrirait au Royaume-Uni une sortie ordonnée, quarante-six ans après avoir rejoint ce qui était à l'époque la Communauté économique européenne.

En cas de refus, elle leur demandera le lendemain s'ils veulent sortir de l'UE sans accord. Ce scénario d'une rupture brutale inquiète nombre de parlementaires, ainsi que les milieux d'affaires, à cause des ses conséquences économiques potentiellement chaotiques.

Si les députés refusent cette option, ils voteront jeudi sur une proposition de report «limité» du Brexit, au-delà du 29 mars. Les dirigeants européens ont prévenu que pour être accepté, tout report devra être dûment justifié.

Certaines sources estiment possible une alternative à ce plan en trois étapes annoncé par Theresa May. Si une sortie sans accord est refusée, un nouveau vote sur l'accord pourrait être organisé immédiatement après. Cela offrirait aux parlementaires, et particulièrement aux plus fervents partisans du Brexit, une nouvelle chance de soutenir l'accord et de permettre la concrétisation du Brexit, plutôt que de prendre le risque d'un report de la date de retrait qui plongerait le pays dans l'incertitude.

(L'essentiel/afp)