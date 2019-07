La plage dévastée par la tempête en Italie

De forts orages, des trombes marines; les éléments naturels se sont déchaîner ces dernières heures sur la côte adriatique italienne. Mercredi, un déluge de grêle avec des grêlons de cinq centimètres de diamètre s'est abattu sur la ville de Pescara, dans les Abruzzes. Au moins 18 blessés sont à déplorer ainsi que de nombreux dégâts matériels.

Mais la cité n'est pas la seule à avoir subi les colères de Mère Nature. Mardi soir des trombes d'eau ont mis à genoux des localités balnéaires.

Des pluies diluviennes et des vents à plus de 150 km/h se sont abattus sur les villes de Cervia et Milano Marittima, au nord de Rimini. Là aussi, une personne a été blessée et de nombreux pins centenaires ont été arrachés. La plage de Numana, dans les Marches a été complètement dévastée, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

