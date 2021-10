Les images «lunaires» de La Palma

La Palma sous les cendres. Des images impressionnantes de la ville des îles Canaries sont apparues sur les réseaux sociaux, à la suite de l’éruption du volcan Cumbre Vieja, le 19 septembre dernier.

On y voit notamment des habitants de l’île utiliser des pelles pour dégager leurs maisons enfouies sous les cendres. L’aspect lunaire des images montre l’ampleur des dégâts: plus de 1 800 bâtiments ont été ravagés et quelque 7 000 personnes ont été évacuées.

Et la reconstruction sera chère: le gouvernement espagnol et les autorités locales ont déjà dépensé 300 millions d'euros.

