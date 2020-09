Battu à mort par deux frères fous d’arts martiaux

Un drame effroyable est survenu dans la nuit du 5 au 6 septembre devant un pub de Colleferro, dans la banlieue de Rome. Willy Monteiro Duarte, un jeune homme de 21 ans, a été tué à coups de pied et de poing par un groupe d’individus. Grièvement blessée, la victime est décédée à l’hôpital. Les quatre suspects de l’agression ont quitté les lieux dans une grosse cylindrée et ont été interpellés dimanche après-midi, et mis en examen pour homicide en bande.

Les frères Gabriele et Marco Bianchi, 26 et 24 ans, Francesco Belleggia, 23 ans et Mario Pincarelli, 22 ans, doivent être interrogés ce mardi. Les quatre jeunes sont des passionnés d’arts martiaux et de kick-boxing, déjà connus des services de police pour des agressions et, pour deux d’entre eux, trafic de drogue. Selon le Corriere della Sera, Willy était intervenu pour prendre la défense d’un ami et le quatuor l’a alors pris pour cible.

«Au mauvais endroit au mauvais moment»

«C’est comme si une malédiction avait été jetée. Willy, un travailleur acharné et un garçon très bien, s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment», témoigne Caterina, une amie. L’enquête devra notamment déterminer si la victime, un apprenti cuisinier d’origine capverdienne, a été la cible d’insultes racistes avant ou pendant l’agression, ce qui pourrait alourdir les chefs d’accusation retenus contre les suspects.

D’après le quotidien italien, les quatre agresseurs devraient essayer de rejeter la faute les uns sur les autres. «Ce soir-là, Gabriele et Marco sont venus me voir, ils étaient en colère contre les deux autres, ils disaient qu’ils avaient «merdé». Je ne dis pas qu’ils n’ont rien à voir là-dedans mais je suis sûr que mes deux frères n’ont tué personne», affirme Alessandro, le frère aîné de deux des suspects, qui apparaissent pourtant sur des images de surveillance transmises aux enquêteurs.

Des smileys morts de rire

Pour ne rien arranger à leur cas, les deux combattants MMA ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dimanche matin à 6h39, soit quelques heures après le décès de Willy. Il s’agissait d’un sketch mettant en scène deux singes, auquel Gabriele avait ajouté quatre smileys qui pleurent de rire. Cette publication a provoqué la colère et l’indignation de nombreux internautes. «Donc vous publiez une vidéo à 7 heures du matin alors que le pauvre garçon est déjà mort!», a notamment réagi une utilisatrice. Le maire de Colleferro a été convoqué à Rome par le préfet Matteo Piantedosi pour une réunion extraordinaire avec la police.

(L'essentiel/joc)