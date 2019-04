L'île de Madère rend hommage aux victimes

Entre visite présidentielle et cérémonies religieuses, l'île portugaise de Madère rendait hommage vendredi à la trentaine de touristes allemands tués deux jours auparavant dans un accident de bus. Le chef de l'État, Marcelo Rebelo de Sousa, est arrivé dans l'archipel en début d'après-midi et s'est aussitôt rendu sur les lieux du drame, dans le village de Caniço, pour y déposer une couronne de fleurs: «Je suis ici pour exprimer ma solidarité avec les victimes et remercier les services de secours. La priorité est aux sentiments des personnes atteintes».

Le président a ensuite visité les blessés encore hospitalisés et devait encore participer aux messes prévues en fin de journée à l'église presbytérienne de Funchal puis à la cathédrale de la capitale régionale. Dès jeudi soir, les fidèles s'étaient recueillis dans l'église de Caniço pour le début des cérémonies de Pâques. Trois jours de deuil ont été décrétés jeudi au Portugal.

Mercredi soir, alors qu'ils quittaient leur hôtel pour aller dîner, 29 vacanciers allemands ont trouvé la mort quand leur autocar est sorti de la route en abordant un virage avant de chuter d'une dizaine de mètres en contrebas de la route et s'écraser sur une maison. Les autorités locales ont compté parmi ces victimes 17 femmes et 12 hommes, âgés de 40 à 60 ans. Vendredi, les autorités portugaises et allemandes tâchaient ensemble de soutenir les rescapés et d'identifier les victimes. Un avion destiné à rapatrier les victimes a été «mis en attente» et sera utilisé «dès qu'il sera possible de ramener les personnes blessées en Allemagne», selon le ministère allemand des Affaires étrangères.

