Un acrobate s’écrase pendant une performance

Les spectateurs d’une représentation du Cirque Knie, à Zurich, ont eu une belle frayeur samedi soir. Un acrobate aérien tenait l’extrémité d’une corde avec ses dents, l’autre bout étant tenu par sa partenaire quand il a lâché prise. Il est alors violemment tombé sur le sol et a eu beaucoup de peine à se remettre sur ses jambes.

«Au début, je pensais qu’il s’agissait juste d’une partie du numéro. Mais tout à coup, la représentation s’est interrompue et j’ai compris que c’était sérieux», a raconté un témoin de la scène à nos confrères de 20minutes. Malgré la frayeur, l’artiste du duo russo-ukrainien «Flash of Splash» va bien. Il a été légèrement blessé. Le Cirque Knie n’était pas disponible pour l’instant pour obtenir plus d’informations.

(L'essentiel/20minutes)