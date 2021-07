37 morts en Belgique, selon un nouveau bilan

Trente-sept personnes ont perdu la vie dans les inondations qui ont touché l'est de la Belgique les 14 et 15 juillet, et six autres sont toujours portées disparues ou injoignables, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par le centre de crise national. Le précédent bilan mercredi soir faisait état de 32 morts et 18 disparus. «Le nombre de personnes n’ayant pas survécu à cette tragédie s'élève maintenant à 37», a indiqué le centre de crise sur son site.

Cela porte le total des victimes en Europe à 214, en comptant les 177 morts comptabilisés en Allemagne, presque tous dans l'ouest du pays. Plusieurs jours de pluies diluviennes ont provoqué de très fortes crues à l'origine de ces inondations d'une ampleur inédite à la fois en Allemagne et en Belgique.

La reconstruction prendra des années

En Belgique, la vallée de la Vesdre dans l'arrière-pays de Liège (est) a été particulièrement touchée lorsque cet affluent de la Meuse est brusquement sorti de son lit faisant monter le niveau d'eau de plusieurs mètres par endroits. Des centaines de maisons sont inhabitables notamment dans les communes de Trooz, Pepinster et Verviers. Dans cette ville de 55 000 habitants, plus de 10 000 personnes devront être relogées, selon le chef de la police locale cité par l'agence Belga.

Mardi, qui était jour de deuil national en Belgique, la région wallonne (sud et est francophone) a annoncé la mise en place d'un fonds visant à collecter jusqu'à 2 milliards d'euros pour la reconstruction, qui prendra des années. Le Luxembourg, les Pays-Bas puis l'Autriche quelques jours plus tard ont également été touchés par des inondations même si aucune victime n'a été recensée dans ces pays.

Des dirigeants européens ont mis en cause le réchauffement climatique pour expliquer cette épisode de pluies intenses pendant plusieurs jours d'affilée. Jeudi, la chancelière allemande Angela Merkel a réitéré son appel à «accélérer» la lutte contre le réchauffement, déplorant des «progrès insuffisants» pour atteindre les objectifs fixés de limitation de la hausse des températures.

(L'essentiel/afp)