La vodka «la plus chère du monde» retrouvée vide

«Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la vodka, mais la bouteille était vide», a déclaré le porte-parole de la police de Copenhague, Riad Tooba. Le précieux flacon, paré d'or blanc et jaune et surmonté d'une réplique de l'Aigle Impérial russe incrustée de diamants, est estimé à 1,3 million de dollars (un million d'euros). La police de Copenhague a annoncé sur Twitter que la bouteille était intacte lorsqu'elle a été retrouvée et qu'elle était actuellement inspectée.

Sur les images de la vidéosurveillance de l'établissement (voir ci-dessous), on voit un homme masqué saisir la bouteille de Russo-Baltique Vodka, mise sur le marché par le fabricant russe de voitures de luxe du même nom, avant de prendre la fuite du Cafe 33 dans la nuit de lundi à mardi. Le propriétaire du bar, Brian Ingberg, a déclaré que la bouteille était toujours évaluée au prix fort même si elle avait été légèrement endommagée.

«Nous avons toujours la même vodka qui était contenue dans la bouteille auparavant, nous la remplirons donc simplement de nouveau», a-t-il ajouté. La bouteille, mise en scène dans la série américaine «House of Cards», avait été prêtée par un homme d'affaires russe et n'était pas assurée, a précisé M. Ingberg. La police de Copenhague a annoncé qu'elle menait l'enquête sans donner plus de précisions.

