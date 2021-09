Le vent pousse les gaz toxiques vers la mer

Lava flow has reached the sea at Playa Nueva

“Inhalation or contact with acid gases and liquids can irritate the skin, eyes and respiratory tract, and may cause breathing difficulties, especially in people with pre-existing respiratory diseases,” Involcan warned. pic.twitter.com/cCoMgvyUvc — VallThor (@thor_vall) September 29, 2021

Les images en provenance de Playa Nueva, sur la côte ouest de l'île, montraient un torrent de lave plongeant dans l'océan du haut d'une falaise d'une centaine de mètres au milieu de gigantesques panaches de vapeur. L'Institut espagnol d'océanographie a indiqué dans un tweet, images à l'appui, que la lave gagnait du terrain sur la mer, son accumulation formant dans l'eau une sorte de dépôt, de pyramide, atteignant une cinquantaine de mètres de haut et qui continuait de grandir.

Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021

Le risque le plus important, celui des gaz toxiques produits par le contact brutal entre une lave à plus de 1.000 degrés Celsius et une eau de mer à une température de 22 ou 23 degrés, semblait toutefois écarté dans l'immédiat grâce au vent. A condition bien sûr qu'il ne change pas de direction...

«Nous avons en ce moment même un vent important sur la zone qui dissipe davantage (les nuages de gaz) vers la mer, par conséquent le risque est bien inférieur» à ce que les experts envisageaient, a déclaré à la radio nationale Rubén Fernández, l'un des responsables du Plan d'urgence volcanique des Canaries (Pevolca).

«Des difficultés pour respirer»

Cette rencontre entre la lave, et l'eau de mer était particulièrement redoutée, car elle entraîne la production de gaz toxiques et de particules nocives. «L'inhalation ou le contact avec des gaz et liquides acides peut irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires, et peut causer des difficultés pour respirer», avait averti l'Institut de volcanologie des Canaries (Involcan).

Pour prévenir ce risque, le gouvernement régional de l'archipel a décrété un périmètre de sécurité d'un rayon de 3,5 km à terre et deux milles nautiques en mer autour de l'endroit où était prévue l'arrivée de la lave.

