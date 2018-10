La télévision russe publie des images de la tuerie

La télévision russe a diffusé dimanche une vidéo montrant le tueur du lycée technique de Kertch, en Crimée, arpentant calmement l'établissement et tuant ses victimes au fusil et déclenchant une bombe, habillé d'un t-shirt portant l'inscription «Haine». Un journaliste de la télévision publique russe a indiqué que ces images, tirées des caméras de surveillance de l'établissement, étaient diffusées en raison des doutes circulant sur la version officielle des autorités à propos de ce massacre, qui a fait 20 morts et une quarantaine de blessés.

La vidéo confirme que le tueur, identifié comme Vladislav Rosliakov, un élève du lycée de 18 ans, s'était habillé pour imiter la tenue d'Eric Harris, l'un des deux auteurs de la tuerie de Columbine qui a fait 13 morts aux États-Unis en 1999. Sur les images, il entre par une porte dérobée, évitant ainsi le détecteur de métaux à l'entrée, pose et déclenche une bombe qui éventre les murs, portes et fenêtres du lycée, tandis que les élèves tentent de s'échapper des locaux.

Il arpente ensuite calmement les couloirs en abattant des victimes au hasard ou tirant sur des ordinateurs ou un extincteur. Les images montrent également le jeune homme brièvement discuter avec une autre personne, qui pourrait être un «complice» selon la télévision, bien que les enquêteurs ont indiqué privilégier la piste de l'acte solitaire. Le jeune homme, qui s'est suicidé dans la bibliothèque du lycée, avait méthodiquement préparé son crime, selon les enquêteurs. Le président Vladimir Poutine avait blâmé «le résultat de la mondialisation» et des «réseaux sociaux et d'Internet», qui ont selon lui permis l'importation en Russie du phénomène des tueries de masse en provenance des États-Unis.

(L'essentiel/afp)