L'explosion d'un taxi devant un hôpital fait un mort

La police antiterroriste britannique a été chargée d’enquêter sur l’explosion d’un véhicule, dimanche, devant un hôpital pour femmes de Liverpool, dans le nord de l’Angleterre, un incident qui a fait un mort et dont les circonstances restent floues.

La police du Merseyside a expliqué avoir été alertée dimanche matin, vers 11h (midi au Luxembourg), et être immédiatement intervenue. «Malheureusement, nous pouvons confirmer qu’une personne est décédée et qu’une autre a été transportée à l’hôpital, où elle est soignée pour des blessures qui, heureusement, ne mettent pas sa vie en danger.»

La police antiterroriste britannique a annoncé dimanche soir l'arrestation de trois hommes dans le cadre de l'enquête sur l'explosion d'une voiture le matin même devant un hôpital pour femmes à Liverpool (nord de l'Angleterre), qui a fait un mort.

«Trois hommes – âgés de 29, 26 et 21 ans – ont été arrêtés dans le quartier de Kensington de Liverpool et arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme», a annoncé la police sur Twitter.

#LATEST | Officers in Merseyside have arrested three men - aged 29, 26 & 21 - in the #Kensington area of #Liverpool under the Terrorism Act.



Counter Terrorism Police North West is continuing to work closely with colleagues at @MerseyPolice as our investigation continues at pace.