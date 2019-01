Des affiches anti-​​alcoolisme jugées sexistes

Ej @Zg_Holding evo bas gledam ovo seksističko govno od plakata u tramvaju ZET-a.

Jeste li vi normalni? Žene koje piju se neoprezno upuštaju u spolne odnose. A muški ne?

Zbilja ste jadni. pic.twitter.com/gj7xPSXMOX — Jay (@jasmin_hamzic) 29 décembre 2018

Des affiches apposées dans les trams de Zagreb et affirmant qu'une consommation excessive d'alcool conduit les femmes à avoir des relations sexuelles risquées avec des inconnus ont été taxées de sexisme jeudi. Ces affiches ont été commandées par la municipalité de la capitale croate dans le cadre d'une campagne contre l'alcoolisme visant tout particulièrement les lycéens.

Dans une section sur les effets de l'alcool sur la vie sexuelle et la reproduction, ces affichent affirment que «chez les hommes il augmente le désir sexuel, mais diminue l'érection, ce qui abouti à perte de confiance en soi». «Chez les femmes, il conduit à des relations sexuelles risquées avec des inconnus, des désordres dans les cycles menstruels et des grossesses». Une affirmation dénoncée par un collectif de femmes politiques sociaux-démocrates : «C'est une preuve de sexisme et un exemple typique de promotion des stéréotypes basés sur le sexe», ont-elles déploré dans un communiqué.

D'autres femmes politiques appartenant au parti libéral HNS, qui fait partie de la coalition au pouvoir, ont appelé au retrait des affiches controversées et demandé des excuses du maire Milan Bandic. Mais la ville de Zagreb a indiqué qu'elle ne trouvait rien de choquant des ces affiches élaborées par des élèves d'un lycée de la ville, ajoutant que la phrase controversée «n'exclut pas un comportement risqué de ce type chez les hommes».

(L'essentiel/afp)