Trois labos confirment l’empoisonnement

Des laboratoires français et suédois ont analysé des «échantillons prélevés» sur l’opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé à Berlin, et confirmé un empoisonnement par un agent neurotoxique de type Novitchok, a annoncé ce lundi le gouvernement allemand. Un laboratoire militaire allemand avait déjà conclu le 3 septembre à l’empoisonnement de l’opposant russe, âgé de 44 ans, par ce puissant agent neurotoxique, ce que Moscou conteste.

«Le gouvernement allemand a également demandé à d’autres partenaires européens, à savoir la France et la Suède, de vérifier de manière indépendante les preuves allemandes sur la base de nouveaux échantillons prélevés sur Alexeï Navalny», indique dans un communiqué le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert. «Les résultats de cet examen par des laboratoires spéciaux en France et en Suède sont maintenant disponibles et confirment les preuves allemandes», annonce-t-il.

La preuve

«Trois laboratoires ont à présent fourni de manière indépendante la preuve qu’un agent neurotoxique du groupe Novitchok est la cause de l’empoisonnement de Alexeï Navalny», assène Steffen Seibert. L’utilisation de Novitchok «constitue une grave violation de la Convention sur les armes chimiques», rappelle en outre le porte-parole.

Les autorités russes affirment que leurs analyses, effectuées lors de l’hospitalisation de l’opposant à Omsk (Sibérie), avant son transfert vers l’Allemagne, n’avaient révélé aucune substance toxique dans l’organisme de Alexeï Navalny sorti du coma le 7 septembre.

(L'essentiel/afp)