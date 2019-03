La colère monte face à «l'éternelle pauvreté»

Midi à Saint-Pétersbourg: une chanteuse entonne des chants soviétiques et un couple danse devant une cinquantaine de retraités attablés. Le restaurant Dobrodomik offre le repas aux personnes âgées, particulièrement exposées aux difficultés sociales qui provoquent un mécontentement croissant en Russie.

Ces dernières semaines, les trottoirs de la deuxième ville de Russie sont gelés et jalonnés de tas de neige de plusieurs mètres, compliquant les déplacements. Pourtant, le restaurant affiche toujours complet.

«Les prix montent tous les jours. Donc ce café c'est une très, très bonne idée», résume Rimma Antsiferova, 72 ans.

Elle touche une retraite mensuelle de 10.000 roubles, soit 135 euros. Après les impôts locaux et les médicaments, il ne lui reste qu'une quarantaine d'euros pour vivre. «Récemment, les prix du transport ont augmenté», ajoute-t-elle.

Dobrodomik a été ouvert cet hiver dans le centre de Saint-Pétersbourg par la femme d'affaires Alexandra Syniak et son mari Evgueni Gerchevitch pour «remercier les personnes âgées». Le soir, il fonctionne comme un restaurant normal mais entre midi et 16H00, près de 300 personnes âgées - des femmes en majorité - viennent de tous les coins de la ville pour manger chaud et se retrouver.

«Fardeau financier»

Après les progrès des années 2000, le pouvoir d'achat des Russes baisse sans discontinuer depuis cinq ans et la tendance se poursuit malgré la reprise économique suivant la récession de 2015-2016.

Au moment de sa réélection pour un quatrième mandat il y a un an, le président Vladimir Poutine a promis de diviser par deux la pauvreté qui ronge le pays. Mais peu après, son gouvernement a annoncé une hausse de la TVA et un relèvement de l'âge de la retraite, très mal vécu alors que les personnes âgées vivent dans un grand dénuement.

«Jamais la situation n'a été aussi dure qu'aujourd'hui pour la population», observe l'économiste Igor Nikolaïev, directeur de l'Institut d'analyse stratégique FBK Grant Thornton. «Dans tous les domaines, le fardeau financier devient de plus en plus lourd». Dans un pays où la pension de retraite moyenne est de moins de 200 euros, le désarroi se traduit dans les sondages.

Selon le centre indépendant Levada, 61% des Russes ont honte de «l'éternelle pauvreté et insécurité» de leur pays, contre 56% en 2015. La proportion de Russes pessimistes sur la situation de leur pays (45%) vient de dépasser celle des optimistes pour la première fois depuis fin 2013.

(L'essentiel/afp)