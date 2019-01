Signature d'un nouveau traité de coopération

Emmanuel Macron et Angela Merkel signeront un nouveau traité de coopération et d'intégration franco-allemand le 22 janvier, en vue de «renforcer les liens déjà étroits» entre les deux pays, a annoncé mardi l'Elysée. Il s'agira de la première rencontre de l'année entre le président français et la chancelière allemande, qui s'étaient déjà réunis à Aix-la-Chapelle, ville proche de la frontière, le 10 mai à l'occasion de la remise du Prix Charlemagne à Emmanuel Macron.

«Le traité d'Aix-la-Chapelle renforcera les liens déjà étroits entre l'Allemagne et la France», a indiqué l'Elysée. En le signant, les deux plus grands pays de l'Union européenne «veulent faire face ensemble aux défis du 21ème siècle», a expliqué à Berlin le porte-parole de Mme Merkel Steffen Seibert. Ils «veulent aller de l'avant pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens, ainsi qu'une Europe forte, souveraine et démocratique», selon lui.

Deux dirigeants fragilisés

Le traité portera notamment sur «des projets de coopération notamment dans la défense, pour le climat», et dans le cadre de «la coopération transfrontalière», précise-t-on à Paris. Le sujet sensible de la «convergence économique et sociale» sera également l'un des axes abordés. Cette rencontre survient alors que les deux dirigeants sont fragilisés; Angela Merkel se préparant à laisser son poste et Emmanuel Macron faisant face à la crise des «gilets jaunes», dans un contexte de montée des populismes en Europe et quelques jours après le vote (le 15 janvier) du Parlement britannique sur le Brexit. Le traité sera signé dans le cadre prestigieux de la salle du couronnement de l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle, l'ancienne capitale de l'empire carolingien, symbole historique des liens franco-allemands.

Parallèlement à la cérémonie d'Aix, les deux Parlements français et allemand adopteront le 22 janvier un projet d'accord visant à renforcer la coopération bilatérale avec une «assemblée parlementaire commune». A Paris, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) interviendra avant son homologue du Bundestag Wolfgang Schäuble, selon une source parlementaire. Ils se rendront ensuite à Berlin. Cette assemblée commune sera composée «de 50 membres de l'Assemblée» française et autant du Bundestag, lesquels seront désignés «au début de leur législature respective».

(L'essentiel/afp)