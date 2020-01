'My mum paid $15,000 for my dream wedding... then had a BABY with my husband nine months later' https://t.co/ZwuMadqTeO — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 19, 2020

Voilà le genre de rebondissement qui paraît inimaginable. Et pourtant, Lauren Wall, Londonienne de 34 ans, a vécu la pire histoire d'amour (et de famille) possible en 2004. Sept mois après la naissance de leur bébé et huit semaines après leur mariage, son mari Paul White a quitté le foyer familial pour se mettre en couple avec... la mère de Lauren, Julie.

Un traumatisme incroyable pour la jeune femme, qui a confié ses ressentiments au Dailymail, 16 ans plus tard... «Ma mère a payé 15 000 livres pour ma lune de miel avant d'avoir un bébé avec mon mari neuf mois plus tard», résume-t-elle. Car l'homme a poussé le vice jusqu'à faire un enfant à sa nouvelle «conquête», plongeant Lauren dans l'incompréhension la plus totale.

«Nous ne serons plus jamais aussi proches, et je ne lui ferai plus jamais confiance»

«Quand j'ai vu ma mère dans la rue avec un baby bump, mon esprit a vrillé. Elle m'a dit que c'était un kyste...», confie la jeune femme. «Elle a ensuite prétendu que le père était un autre petit ami, mais je connaissais la vérité», poursuit-elle. Cinq ans plus tard, la mère de Lauren épousait à son tour Paul. Invitée, Lauren a eu la force d'assister au mariage, pour le bien de sa fille, à qui il a été difficile d'expliquer le contexte.

«J'ai vu ma mère épouser l'homme avec qui j'étais. Un jour, elle a pleuré pour me dire qu'elle était désolée». Fâchée pendant un bon moment, Lauren a pris du temps pour reconstruire sa relation avec sa mère. Mais elle l'a tout de même fait, sans pour autant lui pardonner. «Nous ne serons plus jamais aussi proches, et je ne lui ferai plus jamais confiance».

Aujourd'hui en couple avec quelqu'un d'autre, Lauren a refait sa vie. Elle attend son quatrième enfant. Julie, elle, est toujours mariée avec Paul...

(th/L'essentiel)