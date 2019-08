Panique à bord du ferry, 393 passagers évacués

Les personnes qui voyageaient vendredi soir à bord du Pinar del Rio se souviendront longtemps de ce périple mouvementé. Parti de Majorque, le ferry de la compagnie Balearia avait fait une halte à Ibiza avant de prendre la direction de Dénia, à une centaine de kilomètres au sud de Valence. Vendredi vers 23h, alors qu'il tentait de s'amarrer, le navire a percuté la digue rocheuse à l'entrée du port, explique The Independent.

La manœuvre n'ayant pas pu être effectuée, les 393 passagers ont dû enfiler un gilet de sauvetage et évacuer à bord des bateaux de la garde civile. Les personnes qui avaient embarqué avec leur voiture ont dû la laisser à bord, et un service de bus a été mis en place. L'évacuation s'est terminée aux alentours de 2h du matin, et personne n'a été blessé.

Dans un communiqué, Balearia a présenté ses excuses et promis aux passagers concernés de leur donner des nouvelles de leur véhicule. La compagnie a par ailleurs offert un billet aller-retour à ses clients laissés sur le carreau.

(L'essentiel/joc)