SPD, libéraux et Verts annoncent un accord

Sociaux-démocrates, Verts et libéraux allemands avaient entamé, le 7 octobre dernier, des discussions préliminaires pour tenter de former une coalition inédite et sans les conservateurs d'Angela Merkel. «Nous avons effectivement réussi à nous mettre d'accord sur un document. C'est un très bon résultat, cela montre clairement qu'un gouvernement peut être formé en Allemagne», a salué le social-démocrate Olaf Scholz, probable futur chancelier, lors d'une déclaration à la presse avec les dirigeants des partis écologiste et libéral.

Le projet de nouveau gouvernement veut maintenir les limitations d'endettement et avancer la sortie du charbon de 2038 à 2030.

Einigung nach Sondierungen: SPD, FDP und Grüne empfehlen Koalitionsgespräche #Ampel https://t.co/peLlC7R8iO — SPIEGEL EIL (@SPIEGEL_EIL) October 15, 2021

