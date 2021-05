Un vol Ryanair dérouté pour arrêter un opposant

L’opposant bélarusse Roman Protassevitch a vu son vol dérouté et forcé d’atterrir à Minsk par un avion de chasse du Bélarus. Les réactions n’ont pas tardé. https://t.co/lSTxkbUOb4 — Le Matin (@Lematinch) May 23, 2021

La chaîne d'opposition bélarusse Nexta a annoncé, dimanche, que l'un de ses anciens collaborateurs avait été interpellé après l’atterrissage d'urgence de son avion à Minsk, dénonçant une nouvelle mesure de répression du régime du président Alexandre Loukachenko. Roman Protassevitch, 26 ans, a été appréhendé à l'aéroport de Minsk à la descente d'un appareil en provenance d'Athènes et avec pour destination Vilnius en Lituanie, a expliqué Nexta sur les réseaux sociaux.

Selon cette source, l'avion a été dévié de sa trajectoire à la suite d'une «alerte à la bombe». Le service de presse de la présidence bélarusse a affirmé sur Telegram qu'un avion de chasse MiG-29 avait été envoyé par l'armée pour intercepter cet appareil. En novembre dernier, les services de sécurité bélarusses (KGB) avaient placé M. Protassevitch sur la liste des «individus impliqués dans des activités terroristes».

«Assumer toutes les conséquences»

Le jeune homme est un ancien collaborateur de Nexta, un média ayant joué un rôle de premier plan dans la grande vague de contestation de la réélection en 2020 du président Alexandre Loukachenko, qui occupe ces fonctions depuis 1994. Cette arrestation a été immédiatement condamnée par la figure de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa. Sur Twitter, elle a assuré que le régime avait «forcé» à l’atterrissage l'avion de Roman Protassevitch qui, selon elle, «encourt la peine de mort au Bélarus».

Les dirigeants de l'UE ont averti qu'ils tenaient le Bélarus pour «responsable» du sort de l'appareil de Ryanair dérouté et forcé d'atterrir à Minsk, l'appelant à laisser «tous les passagers» repartir et poursuivre leur voyage, à la veille d'un sommet des 27 à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a simultanément exprimé une position similaire sur Twitter: «TOUS les passagers doivent pouvoir continuer leur voyage vers Vilnius (la capitale de la Lituanie, ndlr) immédiatement et leur sécurité doit être garantie».

«Il faudra assumer toutes les conséquences de violation des règles internationales du transport aérien», a-t-elle prévenu.

(L'essentiel/afp)