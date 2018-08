Le viaduc d'une autoroute s'écroule à Gênes

L'effondrement du viaduc a fait des «dizaines de victimes», selon le directeur du centre d'appel des urgences de Gênes, sans préciser s'il s'agissait de morts ou de blessés. Selon la Rai, la télévision publique italienne, les corps de onze victimes, dont un bébé, ont déjà été retrouvés dans les décombres et les recherches ne font que commencer. Le journal La Stampa évoque elle au moins 20 morts.

De premières images diffusées par les pompiers et des médias montrent le viaduc dans la brume avec plusieurs dizaines de mètres manquants, dans une zone qui semble plutôt industrielle. Selon les pompiers, le pont dit Morandi s'est effondré vers 12h.

«Les équipes de pompiers sont engagées en nombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées», ont-ils annoncé sur Twitter. En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l'autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels. Le ministre italien des Transports a pour sa part dit craindre «une immense tragédie».

10 véhicules ont été impliqués dans l'effondrement du pont à #Gênes #Genova pic.twitter.com/YW8ujOgpOQ via @cclerici — Kunta van den Kinté (@DenKinte) 14 août 2018

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) 14 août 2018

Plus d'informations à suivre

(L'essentiel/afp)