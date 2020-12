Elle croyait tenir un fossile, c'était une grenade

Jodie et sa fille Isabella étaient en train de promener leurs chiens sur la plage de Sandown (Île de Wight) quand elles ont repéré un étrange objet, début décembre. «Il avait des rainures bizarres et ressemblait à un ossement ou un fossile. Ce n’était pas très lourd, le même poids qu’un sachet de sucre», raconte la Britannique au «Sun». Intriguées, mère et fille ont rapporté leur trouvaille à la maison, où elles l’ont fièrement exposée sur la table du salon. Vendredi dernier, Jodie a demandé aux internautes s’ils avaient la moindre idée de ce dont il pouvait s’agir.

Personne n’a compris que Jodie et Isabella venaient en fait de ramener chez elles une grenade datant de la Seconde Guerre mondiale. Au moment où la Britannique a entrepris d’examiner l’objet avec une épingle, l’impensable s’est produit. «Dès que j’ai inséré l’épingle, l’enveloppe a semblé fondre un peu, et puis tout le truc s’est transformé en boule de feu», raconte Jodie. Panique dans la maison: «Ma fille a hurlé et s’est précipitée vers la porte arrière. J’ai attrapé la grenade et j’ai couru en la tenant à bout de bras avant de la lancer dans l’évier de la cuisine», témoigne l’Anglaise.

Jodie s’est assurée que sa fille allait bien avant de mettre ses animaux de compagnie à l’abri. Des voisins se sont rués au secours des malheureuses et les pompiers ont été alertés. La grenade, elle, s’est consumée dans l’évier et une épaisse fumée s’est propagée dans la maison. «Un pompier m’a confirmé qu’il s’agissait d’une grenade. Il a dit qu’elle était normalement recouverte d’une couche protectrice de cire», ajoute Jodie. La Britannique pense que cette relique a échoué sur la plage lors de récentes tempêtes et marées hautes.

(L'essentiel/joc)